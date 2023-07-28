В пятницу, 28 июля, в Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов, погиб один человек.

Об этом сообщает полиция.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Одесские паблики сообщают подробности взрыва. По их данным, погибший мужчина - это массажист, которому гранату подарил его клиент.

Мужчина случайно дернул чеку, и граната взорвалась. Массажист погиб, а его клиент травмирован.

Ранее мы публиковали фотоснимки последствий взрыва гранаты в квартире на киевской Троещине. Тогда было установлено, что граната взорвалась из-за неосторожного обращения. Никто не пострадал. Мужчину, который незаконно хранил боеприпас, задержали полицейские.

Ранее появились фотографии из Белой Церкви, где рядом с жилым домом взорвалась граната. Погиб 59-летний мужчина. Пострадавший был серьезно болен, имел большие проблемы с ногами. На месте происшествия взрывотехники обнаружили чеку от гранаты.

Также мы сообщали о том, что в одной из квартир Львова взорвалась граната. Хозяин был тяжело ранен, а его гость погиб. Как установили правоохранители, граната, взорвавшаяся в квартире, вероятнее всего, была РГН.