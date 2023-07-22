Британская пара арестована за попытку контрабанды гранатометов из Украины. Супругов арестовали во французском порту Кале, через который британцы едут на свои острова. У них нашли два гранатомета M141 американского производства, завернутых в целлофан.

Об этом пишет газета Evening Standard.

Гранатометы везли в кузове фургона.

Причем пара изначально пыталась задекларировать оружие. На вопрос таможенника "есть что декларировать?" они заявили о двух ракетных установках и другой военной технике, "которую им передали в Украине во время гуманитарной миссии" как "символ победы".

Помимо гранатометов, в багажнике было 14 гильз и остатки разорванного бронежилета.

Была объявлена чрезвычайная ситуация, людей эвакуировали из порта и вызвали саперов. Позже оборудование было признано списанным, но все равно его изъяли и уничтожили.

В суде британцы заявили, что были в Украине четыре дня и якобы получили добро на перевозку оружия от британского посольства. Нарушителей оштрафовали.

Напомним, в Пентагоне установили, что часть переданного Украине западного оружия была украдена. Но украинские спецслужбы разоблачили каналы воровства.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.