Великобритания планирует потратить дополнительные 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,3 млрд) на армейское вооружение и создать новые "глобальные силы реагирования", пообещав извлечь уроки из войны в Украине.

Соответствующие изменения представило Минобороны Британии. О них глава военного ведомства Бен Уоллес рассказал в парламенте.

Также сегодня на мероприятии в Лондоне он подтвердил свою грядущую отставку осенью.

"В следующий раз я не буду баллотироваться", - цитирует издание слова Уоллеса, дольше всех занимавшего пост министра обороны от консерваторов.

При этом он добавил, что не будет уходить в отставку раньше срока.

Ранее Уоллес заявил, что Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.

"Хотим мы этого или нет, но люди желают видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов [оружия]. Иногда приходится убеждать законодателей на [Капитолийском] холме в Америке", - отметил Уоллес.

Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.

"Я сказал им: "Знаете, мы не Amazon", - вспоминает министр.

На что отреагировал Владимир Зеленский.

"Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", - сказал Зеленский после встречи в Вильнюсе.