Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которому пришлось объясняться за свои слова о неблагодарности Украины за поставки вооружений Западом, может уйти с должности. Возможно, это произойдет осенью.

Об этом сообщает The Times.

По словам источников британской газеты, Уоллес, занимавший должность при трех премьер-министрах, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов", поэтому его время на должности подходит к концу.

Издание отмечает, что Уоллес стал популярнее среди британского общества за период полномасштабной войны в Украине, особенно среди консерваторов. По информации издания, осенью в Британии ожидаются чистки в правительстве, и Уоллес не единственный, кто уйдет в отставку.

"Премьер Британии Риши Сунак готовится сменить свою команду, поскольку он пытается перезагрузить свое правительство перед следующими выборами после изнурительного начала пребывания в должности премьер-министра", - говорится в материале.

Вероятным кандидатом на должность министра обороны Британии является Джон Глен - главный секретарь Казначейства, а также министр безопасности Том Тугендхат и министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

Ранее Британия официально подтвердила выделение Украине пакета помощи на 65 миллионов долларов.

Как писала "Страна", британский премьер хотел обсудить с союзниками четкий механизм вступления Украины в НАТО, однако по данным The New York Times, Байден готовит НАТО к длительному конфликту с Россией, намекая на возможность сокращения поставок военной помощи, если Украина будет требовать слишком многого.