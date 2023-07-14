Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свое заявление о том, что власти Украины могли бы быть более благодарны Западу за поставки вооружения.

Комментарий появился в Фейсбуке чиновника.

"Мои комментарии о том, как лучше всего поддержать Украину, вызвали большой интерес и некоторые искажения информации. Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании. Это был комментарий не о властях, а о гражданах и депутатах международного сообщества. Мои комментарии пытались отразить то, что важно помнить не о том, чтобы разговаривать с самим собой, а о том, чтобы приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить", - сказано в посте.

Уоллес также написал, что "комментарии об "Амазоне" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной носят не "транзакционный", а скорее "партнерский характер".

Напомним, на высказывание Уоллеса резко отреагировал Владимир Зеленский.

"Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", - сказал Зеленский.

При этом посол Украины в Великобритании назвал "нездоровым сарказмом" резкие слова президента.