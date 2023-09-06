В Тернопольской области злоумышленник вырвал сумку у женщины, однако при попытке убежать споткнулся и упал, после чего его задержали прохожие. В суде он заявил, что совершить преступление его заставила нечистая сила.

Об этом пишет издание "Zaxid.Net".

Тернопольские правоохранители установили, что кражу обвиняемый совершил в центре поселка Козово по ул. Грушевского в мае прошлого года. Сообщается, что потерпевшая женщина вышла из дома и подошла к своему автомобилю. Онп поставила свою сумку на капот авто, чтобы найти ключи, и в этот момент разговаривала по телефону.

Внезапно к ней подбежал неизвестный мужчина, вырвал сумку, в которой было 1 200 гривен, и побежал дальше. Женщина принялась звать на помощь. Задержали вора случайные свидетели, передавшие его полиции.

"Свидетель в суде показал, что он бросился догонять вора, но его задержал другой мужчина. Пока ехали правоохранители, парень говорил "посадите меня в тюрьму, мне не за что жить, мне не дают денег", – говорится в приговоре суда.

Обвиняемый во время судебного заседания вину не признал и заявил, что сумку из рук он не выхватывал, а забрал ее с капота автомобиля. Он добавил, что раньше подобные преступления видел в боевиках и решил попробовать. Комментируя неудачную попытку, злоумышленник заявил, что это ему "наказание за содеянное", а на вопрос защитника, кто им руководил, ответил, что его направлял "зверь, который называется черт, дьявол, Библия называет его Сатаной рогатым".

Сообщается, что горе-грабителя приговорили к 6,5 годам тюремного заключения.

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