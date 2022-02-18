В селе Горошова Чертковского района Тернопольской области мужчина пригласил домой возлюбленную. Пока женщина спала, он украл из ее бюстгальтера 3 тысячи злотых (21 тысяча гривен) и получил за это полгода тюремного заключения.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на решение Борщевского районного суда Тернопольской области.

По данным судебного решения, мужчина в июне 2021 года пригласил в свой дом женщину. Пока потерпевшая спала, кавалер из ее бюстгальтера украл 3 тысячи злотых, а из сумки – 1 тысячу грн.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что во время разговора с подругой узнал, что в ее лифчике есть 3 тысячи злотых, а в сумке – 1 тысяча гривен. Когда женщина уснула, он ограбил ее.

Потерпевшая добавила, что деньги она хранила в "чашке" лифчика. В июне ее пригласил в гости подозреваемый, и она согласилась. Женщина осталась ночевать у кавалера, а когда пришла домой, заметила, что ее ограбили.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.185 УК Украины и арестовал его на полгода. Это решение злоумышленник еще может обжаловать в суде.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковской области отец уговорил дочь украсть деньги у бабушки из-под подушки и получил два года.

Также мы писали о том, что на Закарпатье мужчину посадили на 4 года после кражи кастрюль и тапок из школьной столовой.