В Ивано-Франковской области суд вынес приговор мужчине, который заставил свою малолетнюю дочь украсть деньги у бабушки из-под подушки.

Об этом сообщает региональное издательство "Галичина".

Обвиняемый уже имел судимость за кражу. Он жил в доме своей бабушки, где кроме него жили: бабушка, его сожительница, двое его детей и еще одна женщина.

26 ноября 2019 около 14:00 обвиняемый склонил свою малолетнюю дочь к совершению кражи денег из-под подушки кровати, где спала бабушка.

Обвиняемый на судебном заседании полностью признал свою вину в предъявленном обвинении. Он объяснил, что знал, где бабушка хранит денежные средства, послал свою малолетнюю дочь в комнату бабы, сказал, чтобы ребенок вытащил деньги из-под подушки и принес ему. Дочь принесла ему 1000 грн, с которыми он пошел в магазин. В совершенном искренне раскаялся.

При назначении обвиняемому наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновного и обстоятельства, смягчающие наказание, и обстоятельство, отягчающее наказание, которым суд признает совершение преступления в отношении престарелого. Суд также учитывает позицию потерпевшей, которая просила обвиняемого строго не наказывать.

"Несовершеннолетняя, которая вследствие своих возрастных особенностей не осознавала общественно опасных последствий своих действий, подошла к кровати, на которой спала бабушка, и из-под подушки вытащила чулок, в котором хранились денежные средства в сумме 1000 грн, двумя банкнотами по 500 грн, после чего передала деньги в руки своему отцу. Последний, забрав у своей малолетней дочери похищенное, вышел из дома и направился в продуктовый магазин в с. Загвозди Тысменицкого района. Своими преступными действиями обвиняемый нанес потерпевшей материальный ущерб в размере 1000 грн", - говорится в приговоре суда.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Ранее мы писали, что на Закарпатье мужчину посадили на 4 года после кражи кастрюль и тапок из школьной столовой.

Также мы рассказали, что в Винницкой области полиция разоблачила преступную группу, совершившую ряд краж и грабежей из домов пенсионеров.