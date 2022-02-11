В Киеве неизвестные обчистили завод "Радар" на улице Предславинской, который входит в концерн "Укроборонпром" и специализируется на производстве современного радиоэлектронного и радиолокационного оборудования для самолетов и вертолетов.

Как утверждают источники "Страны" в МВД, с территории одного из цехов похитили три блока управления к тепловизионным прицелам, которые устанавливаются на истребители Су. Общий ущерб от кражи деталей оценивается в более чем 13,5 млн гривен.

Кража произошла в ночь на четверг, 10 февраля. Сейчас полиция пытается выяснить, кто мог проникнуть ночью на режимный объект. Также проверяется версия о причастности к краже сотрудников предприятия, имеющих доступ к цехам завода.

Заведено уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины - "Кража в особо крупных размерах". Наказание по этой статье предусмотрено суровое - до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Из военной продукции в настоящее время завод осуществляет производство и ремонт метеонавигационных РЛС "Буран-А" (для самолетов АН-140, АН-148, АН-74ТК-300, БЕ-200, ИЛ-114), бортовой навигационно-посадочной аппаратуры "Курс-93М" (для АН-140, МИГ-29, МИ-8), МНРЛС-85, "Гроза", "Буран" (для самолетов ТУ, АН, ИЛ различных типов), головок самонаведения 9Б 1101К (для ракет Р27Р1 "воздух-воздух"), прицельно-навигационных комплексов ПНС-24М (для СУ-24), "Осьминог" (для КА-27, КА-28), систем госопознавания 6231Р (для СУ-27, МИГ-29). Из мирной продукции там выпускаются стеклокерамические плиты и бытовые газовые отопительные котлы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сотрудницу "Укрпочты" подозревают в краже марок на 800 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе мужчина получил три года тюрьмы за кражу огнетушителя из прокуратуры.