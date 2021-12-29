В Одессе мужчину, который в прошлом году украл в прокуратуре огнетушитель, приговорили к трем годам тюремного заключения. Мужчина уже был судим за кражи.

Об этом сказано в приговоре суда.

В прошлом году злоумышленник украл в прокуратуре огнетушитель, который стоил почти триста гривень. В ноябре прошлого года он зашел в здание Одесской местной прокуратуры №3 через черный ход и совершил кражу порошкового огнетушителя. Мужчина, уроженец Измаила, уже бы судим за кражи, грабеж и умышленное повреждение линии связи.

"Тайно похитив чужое имущество, обвиняемый пытался покинуть место преступления, но был замечен и задержан сотрудником Национальной гвардии Украины, который нес службу в помещении Одесской местной прокуратуры №3, а также сотрудником прокуратуры", - говорится в документе.

В результате злоумышленника признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Ранее, другим судом Одессы, он уже был приговорен за кражу к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы. К сроку, полученном за кражу в прокуратуре, частично присоединят предварительное наказание.

Напомним, у журналиста украли велосипед во время его интервью с начальником полиции Киева.

Также сообщалось, что в Киеве менеджер по продажам украл из магазина электроники товара на десятки тысяч гривен.