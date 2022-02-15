На Закарпатье мужчину посадили на четыре года за кражу двух кастрюль и двух пар тапок персонала школьной столовой в Хусте. Известно, что мужчина нигде не работает и ранее был судим за подобные преступления, поэтому нынешний приговор судья присоединил к предыдущему.

Об этом сообщает zaxid.net.

Как указано в приговоре Хустского районного суда в сентябре прошлого года Юрий Лукач, находясь во дворе Хустской специализированной школы I-III степеней, повредил входную дверь и повторно проник в помещение школьной столовой.

Из подсобки сотрудников столовой мужчина похитил две пары женских тапок, а также две металлические кастрюли торговой марки Zauberg ZB-5S. В приговоре говорится, что столовой причинен ущерб на сумму свыше 1,9 тыс. грн.

Во время судебного заседания Юрий Лукач свою вину признал полностью, искренне раскаялся и подтвердил, что похитил из столовой тапки и кастрюли.

По месту жительства обвиняемого характеризовали посредственно. Закарпатец уже был судим за кражи и приговором Хустского районного суда в декабре 2021 года был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Рассматривая еще одно дело о краже судья Хустского райсуда Михаил Довжанин учел предыдущий приговор, а также искреннее раскаяние обвиняемого, однако признал Юрия Лукача виновным по ч. 3 ст. 185 УК (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в другое помещение, совершенное повторно) и назначил 4 года и 8 месяцев лишения свободы.

Срок отбывания наказания подсудимого будут считать с момента его задержания – с октября 2021 года. Кроме того, суд обязал обвиняемого уплатить 1,7 тыс. грн за проведение товароведческой экспертизы. Кастрюли суд вернул школе, тапки – двум работницам столовой. Мужчина имеет право на обжалование приговора в течение 30 дней.

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