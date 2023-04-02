В Ровно разоблачили мошенника, который в течение пяти лет выманивал деньги у знакомого, пугая его демонами и обещая "закрыть от них порталы".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"30 марта, около 14:15, в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний житель стал жертвой мошенника. Полицейские предварительно установили, что его давний знакомый в течение 5 лет под предлогом устрашения демонами из загробной стороны "закрывал" с ними портал, каждый раз убеждая и указывая на определенные явления или предметы, причастные к темным силам. Таким образом, только за последний год мошенник завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 117 тысяч гривен, которые тот перечислил на банковскую карту. Об этом он рассказал юристу общежития, в котором проживает. Юрист, в свою очередь, позвонила по телефону в полицию", - говорится в сообщении.

По факту завладения чужим имуществом, совершенном путем обмана, дознаватели начали досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства совершенного криминального проступка.

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