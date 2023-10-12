Двое сотрудников Тернопольского ТЦК получили подозрения за избиение и незаконное лишение свободы людей. Это командир и солдат-гранатометчик отдела охраны городского ТЦК.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Им инкриминированы пытки, а солдату еще и незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - сказано в посте.

Именно солдат вместе с двумя неустановленными лицами в военной форме 6 октября остановили местного жителя для проверки документов. Когда выяснилось, что мужчина является уроженцем России, ему предложили проехать в военкомат. Получив отказ, военкомы несколько раз ударили его, затем насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК. А там избили его и других "мобилизованных".

При этом, как заявляет Офис прокурора, и сами пострадавшие нарушили закон. Накануне они, будучи пьяными, пытались забрать у дежурного военкомата оружие и избивали его в присутствии свидетелей. По этому факту тоже зарегистрировано уголовное производство.

Ранее мы приводили первые подробности резонансного избиения в Тернопольском ТЦК, которое попало на видео.

Также мы писали, что по факту избиения мобилизованных в ТЦК Тернополя сразу начали проверка, а прокуратура открыла дело.