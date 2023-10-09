"Страна" узнала подробности избиения мобилизованных в Тернопольском ТЦК.

"Заявления в полицию по факту избиения поступили от двух мужчин Дениса Алексеенко, житель города Бахмут Донецкой области и Ивана Шевчука, жителя города Тернополь.

Следствие установило, что Алексеенко был задержан сотрудниками ТЦК возле магазина АТБ и доставлен в Тернопольский ТЦК, где его завели на пятый этаж и начали избивать, нанося удары по голове и животу. От полученных травм Алексеенко стало плохо, из-за чего его доставили в травмпункт.

Именно в травмпункте у Алексеенко появилась возможность обратиться в полицию по факту его избиения", - говорит источник.

Он также рассказал подробности избиения второго мобилизованного Ивана Шевчука.

"Его также задержали на улице. Во время доставки в ТЦК один из сотрудников передавил Шевчуку левую ногу, из-за чего у мужчины начала неметь стопа и он перестал чувствовать пальцы ног. Из-за этого Шевчук также был доставлен в травмпункт, где и смог обратиться в правоохранительные органы и заявить о своем избиении", - говорит источник.

Напомним, что прокуратура уже открыла уголовное дело, а омбудсмен заявил о начале проверки.

Изначально видео с кадрами избиения двух мобилизованных в Тернополе появились в сети.