Источник рассказал подробности избиения мобилизованных в Тернопольском ТЦК
"Страна" узнала подробности избиения мобилизованных в Тернопольском ТЦК.
"Заявления в полицию по факту избиения поступили от двух мужчин Дениса Алексеенко, житель города Бахмут Донецкой области и Ивана Шевчука, жителя города Тернополь.
Следствие установило, что Алексеенко был задержан сотрудниками ТЦК возле магазина АТБ и доставлен в Тернопольский ТЦК, где его завели на пятый этаж и начали избивать, нанося удары по голове и животу. От полученных травм Алексеенко стало плохо, из-за чего его доставили в травмпункт.
Именно в травмпункте у Алексеенко появилась возможность обратиться в полицию по факту его избиения", - говорит источник.
Он также рассказал подробности избиения второго мобилизованного Ивана Шевчука.
"Его также задержали на улице. Во время доставки в ТЦК один из сотрудников передавил Шевчуку левую ногу, из-за чего у мужчины начала неметь стопа и он перестал чувствовать пальцы ног. Из-за этого Шевчук также был доставлен в травмпункт, где и смог обратиться в правоохранительные органы и заявить о своем избиении", - говорит источник.
Напомним, что прокуратура уже открыла уголовное дело, а омбудсмен заявил о начале проверки.
Изначально видео с кадрами избиения двух мобилизованных в Тернополе появились в сети.