Прокуратура Днепра сообщила о подозрении начальнику группы одной из воинских частей, требовавшему 600 тысяч грн за начисление боевых выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, старший лейтенант требовал и получил 600 тысяч грн от подчиненного военнослужащего за несоздавание препятствий в начислении боевых выплат четырем военнослужащим его подразделения.

Его задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мы писали, что руководство учебного центра Нацгвардии ежемесячно начисляло себе по 100 тысяч "боевых" премий, не бывая в боях.

А в Одесской области замкомандира воинской части вымогал 120 тысяч гривен с военного за подписание обходного листа для перевода в другое воинское подразделение и не инициирование служебной проверки по недостатку бронежилетов.

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Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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