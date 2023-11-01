В сети появилось видео, на котором бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с двумя мужчинами поет в караоке песню Жени Белоусова "Девчонка-девчоночка".

На видео Ляшко в камуфляжных штанах.

Вместе с ним поет бывший муж снайперши Евгении Эмеральд, Евгений Стипанюк, который является охранником Ляшко.

Экс-нардеп прокомментировал "Стране" видео, где он поет в караоке.

"Вы действительно считаете, что есть какие-то более важные вопросы, чем победа Украины? Как солдат ВСУ именно этому я посвящаю все свое время. Все остальное – второстепенно и не стоит внимания. Желаю вам здоровья и делайте все, что можете для нашей Победы, не отвлекаясь на мелочь", — заявил Ляшко.

Напомним, в начале октября 2022 года экс-нардеп Ляшко заявил, что принял присягу и вступил в ряды ВСУ в должности солдата.

"Нет большей чести, чем защита родной Украины. Служу Украинскому народу", - заявил Ляшко.

Также Ляшко публиковал видео своей речи перед солдатами ВСУ о "мужчинах и пид@расах". Также в прошлом году в сети появилось фото спящего Ляшко, в экипировке и в обуви на фоне флага Украины.

А в марте бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с экс-нардепом Олегом Ляшко и рассказал о встрече с ним в Харькове.