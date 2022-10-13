Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко опубликовал видео своей речи перед солдатами ВСУ о "мужчинах и пид@расах".

Ролик появился в Фейсбуке.

"Вы видели, я с вами тренировался, полностью выкладывался. Знаете, почему? Потому что мы мужчины. Те пид@расы, которые платят бабки, чтобы сбежать в женской одежде за границу, они только мужского рода, но они не мужчины. Настоящие мужчины тут, настоящие мужчины на фронте", - сказал бойцам Ляшко.

Напомним, в начале октября Ляшко заявил, что принял присягу и вступил в ряды ВСУ в должности солдата.

А недавно появилось его фото в форме, спящего в палатке.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

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