Олег Ляшко объяснил украинским солдатам, чем настоящие мужчины отличаются от пид@расов с бабками. Видео
Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко опубликовал видео своей речи перед солдатами ВСУ о "мужчинах и пид@расах".
Ролик появился в Фейсбуке.
"Вы видели, я с вами тренировался, полностью выкладывался. Знаете, почему? Потому что мы мужчины. Те пид@расы, которые платят бабки, чтобы сбежать в женской одежде за границу, они только мужского рода, но они не мужчины. Настоящие мужчины тут, настоящие мужчины на фронте", - сказал бойцам Ляшко.
Напомним, в начале октября Ляшко заявил, что принял присягу и вступил в ряды ВСУ в должности солдата.
А недавно появилось его фото в форме, спящего в палатке.
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