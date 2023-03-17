Бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с экс-нардепом Олегом Ляшко и рассказал о встрече с ним в Харькове.

Публикация об этом появилась в Фейсбуке экс-министра.

Аваков привел свой диалог с Ляшко накануне встречи:

- Привет. Ты в среду в Харькове, случайно, не будешь?

– Возможно, буду. Возможно, нет. Мы же мотаемся от Волчанска до Купянска мимо Двуречной. Я ведь не начальник – старший солдат. Как задача по работе сложится, как командир скомандует. А что – привезешь зарядные станции, как обещал?.. Молодец. Заеду заберу... Постараюсь.

– Тогда напишу, когда буду на месте и рассчитываю на встречу. В Двуречной красота – мы там национальный парк основывали в 2005... Меловые горы… Суслики... Это типа большие суслики – они там такие смешные.

- Арсен, какие горы, какие суслики?

- Олег, суслики - не скотиняки - обратите внимание.

- Где там суслики? Мы там в ночь и холод работаем, не до сусликов... приеду, расскажешь, куда смотреть... суслики...

Через два дня после разговора Аваков и Ляшко встретились в Харькове, в одном из очищенных от обломков двориков. Экс-министр передал бывшему депутату для его подразделения микроэлектростанции с аккумуляторами и мобильными солнечными панелями.

Ляшко приехал не сам.

"Это была недолгая встреча со старшим солдатом Олегом Ляшко. Он так изменился, а вместе с тем остался самим собой! Не знаю, как это сформулировать", - написал Аваков.

Как мы писали, Ляшко принял присягу и вступил в ряды ВСУ в начале октября.

Тогда же мы публиковали фото спящего на службе лидера "Радикальной партии".