"Он так изменился". Аваков рассказал, как встретился в Харькове с Ляшко и рассказал ему о сусликах
Бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с экс-нардепом Олегом Ляшко и рассказал о встрече с ним в Харькове.
Публикация об этом появилась в Фейсбуке экс-министра.
Аваков привел свой диалог с Ляшко накануне встречи:
- Привет. Ты в среду в Харькове, случайно, не будешь?
– Возможно, буду. Возможно, нет. Мы же мотаемся от Волчанска до Купянска мимо Двуречной. Я ведь не начальник – старший солдат. Как задача по работе сложится, как командир скомандует. А что – привезешь зарядные станции, как обещал?.. Молодец. Заеду заберу... Постараюсь.
– Тогда напишу, когда буду на месте и рассчитываю на встречу. В Двуречной красота – мы там национальный парк основывали в 2005... Меловые горы… Суслики... Это типа большие суслики – они там такие смешные.
- Арсен, какие горы, какие суслики?
- Олег, суслики - не скотиняки - обратите внимание.
- Где там суслики? Мы там в ночь и холод работаем, не до сусликов... приеду, расскажешь, куда смотреть... суслики...
Через два дня после разговора Аваков и Ляшко встретились в Харькове, в одном из очищенных от обломков двориков. Экс-министр передал бывшему депутату для его подразделения микроэлектростанции с аккумуляторами и мобильными солнечными панелями.
Ляшко приехал не сам.
"Это была недолгая встреча со старшим солдатом Олегом Ляшко. Он так изменился, а вместе с тем остался самим собой! Не знаю, как это сформулировать", - написал Аваков.
Как мы писали, Ляшко принял присягу и вступил в ряды ВСУ в начале октября.
Тогда же мы публиковали фото спящего на службе лидера "Радикальной партии".