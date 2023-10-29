Нардеп Николай Тищенко у себя на странице в Facebook подтвердил информацию "Страны" о том, что на него было совершено нападение.

Также он рассказал об обстоятельствах, при которых на него напали.

По словам Тищенко, к нему обратились работники и пациенты пансионата, "бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями", с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу.

Тищенко утверждает, что неизвестные вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в элитном городе Брюховичах в пригороде Львова, где находится пансионат.

К пансионату приехал некто Журбенко Василий, который и совершил нападение на Тищенко.

По словам Тищенко, Журбенко его бил даже в присутствии полицейских.

Также в комментарии "Громадському" представитель облуправления полиции Светлана Добровольская, сообщила, что пострадавший подал заявление в полицию, и там начали расследование по статье "Преднамеренное легкое телесное повреждение".

Ранее мы сообщали, что на Николая Тищенко напали во Львовской области. По данным источников в правоохранительных органах, неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.