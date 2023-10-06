В пятницу, 6 октября, в Верховной Раде произошел конфликт между нардепами Алексеем Гончаренко, Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.

Видео инцидента разошлось по украинским телеграм-каналам.

Началось с того, что Тищенко взял слово и, назвал Гончаренко "петухом с Одесчины". Тищенко рассказал, как Гончаренко, будучи депутатом Одесского облсовета во времена Януковича, поддерживал развитие русского язык, и попросил удалить нардепа из сессионного зала.

Тогда Гончаренко подбежал с телефоном, закрепленным на селфи-палке, и стал спрашивать Тищенко на камеру, "что там с колл-центрами". Ответа не последовало.

Затем Тищенко вышел к трибуне, где продолжил "разоблачать" Гончаренко, а спикер парламента Руслан Стефанчук тем временем требовал от Гончаренко занять свое кресло и снимать тиктоки в другом месте, например, на "тикток фермах".

В конечном итоге Радуцкий подбежал к Гончаренко и стал отбирать у него его селфи-палку, с которой Тищенко в это время снял телефон и бросил на соседние пустые места рядом с собой.

Позже в комментарии "Стране" Алексей Гончаренко рассказал, за что на него набросились депутаты.

"Толпа из четырех человек пыталась напасть на меня за то, что я снимаю заседание", — сказал Гончаренко.

Он добавил, что Тищенко "в борьбе" порвал ему штаны, а конфликт возник во время рассмотрения бюджета.

"У меня правки о возвращении 30-ки, об увеличении выплат военным, о социальном обеспечении военных. Что делает Рада и Слуги? Зачем! В Киеве войны нет. В Киеве – тепло и уютно. У Крадуцкого бизнесок идет, у Тищенко колл-центрики с наркоторговцами. На мой вопрос: а вы не о@уили немного? Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон", — прокомментировал инцидент Гончаренко.

Напомним, что Рада проголосовала в целом за увеличение расходов госбюджета на 2023 год.

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