После 11 часов рассмотрения правок Верховная Рада проголосовала в целом за увеличение расходов госбюджета на 2023 год на 322,6 млрд грн.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Дополнительное финансирование получат:

- Минобороны - 211 млрд грн;

- МВД - 79 млрд грн;

- Минсоцполитики - 16,5 млрд грн;

- МИД - 1,3 млрд грн;

- Минстратпром - 4,3 млрд грн;

- СБУ - 4,2 млрд грн;

- ГУР - 2,5 млрд грн;

- Минобразования - 572 млн грн;

- Госслужба спецсвязи - 570 млн грн;

- Служба внешней разведки - 500 млн грн;

- Управление госохраны - 230,5 млн грн;

- Минэнерго - 350 млн грн;

- БЭБ - 253,5 млн грн.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", - комментирует нардеп Железняк.

Напомним, что американские СМИ писали о том, что в Украине могут начаться проблемы с зарплатами бюджетников, если США не примут пакет финансовой помощи.

Также мы писали, что Рада приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах.

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