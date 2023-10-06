Рада проголосовала в целом за увеличение расходов госбюджета на 2023 год
После 11 часов рассмотрения правок Верховная Рада проголосовала в целом за увеличение расходов госбюджета на 2023 год на 322,6 млрд грн.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Дополнительное финансирование получат:
- Минобороны - 211 млрд грн;
- МВД - 79 млрд грн;
- Минсоцполитики - 16,5 млрд грн;
- МИД - 1,3 млрд грн;
- Минстратпром - 4,3 млрд грн;
- СБУ - 4,2 млрд грн;
- ГУР - 2,5 млрд грн;
- Минобразования - 572 млн грн;
- Госслужба спецсвязи - 570 млн грн;
- Служба внешней разведки - 500 млн грн;
- Управление госохраны - 230,5 млн грн;
- Минэнерго - 350 млн грн;
- БЭБ - 253,5 млн грн.
"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", - комментирует нардеп Железняк.
Напомним, что американские СМИ писали о том, что в Украине могут начаться проблемы с зарплатами бюджетников, если США не примут пакет финансовой помощи.
Также мы писали, что Рада приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах.
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