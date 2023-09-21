Верховная Рада Украины приняла в целом проект изменений к закону о национальных меньшинствах.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"За" проголосовали 318 парламентариев.

Проект изменений был внесен в связи с выводом Венецианской комиссии, где предлагается привести закон в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков.

В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д.

Кабмин сможет в ручном режиме определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.

Государство гарантирует бесплатные учебники для школьников из нацменьшинств.

На русских эти нормы распространяться не будут.

Напомним, на днях вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина готова внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна гарантировать права национальных меньшинств.