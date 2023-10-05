Появились подробности нападения в Киеве народных депутатов от "Слуги народа" Александра Куницкого и Артема Дмитрука на мужчину.

Свою версию конфликта озвучил сам нардеп Куницкий. По словам парламентария, парень, который заявил о своем избиении, - это сотрудник мошеннического колл-центра, который пытался уже во время конфликта украсть у него телефон.

Между тем пострадавший сообщил, что депутаты встретили его на парковке, зажали в угол и после непродолжительной беседы повалили на землю и начали бить, пока их не разнял охранник.

Тем временем Куницкий опубликовал видео, как вместе с Дмитруком подъезжает, как он утверждает, к мошенническому колл-центру, а оттуда убегают молодые люди. Видимо, депутаты заподозрили парня в работе на этот колл-центр и потому избили. Эту версию подтверждают слова пострадавшего, уоторый упоминал, что напавшие называли его "мошенником".

На опубликованных видео между сторонами происходит словесный конфликт, в ходе которого Куницкий говорит, что он народный депутат.

"Ага, народный депутат", - с насмешкой отвечает парень, вырывает телефон, на который его снимает пардлламентарий, и убегает.

Напомним, сегодня в сети появилось видео, на котором мужчина в крови утверждает, что его избили народные депутаты от "Слуги народа" Куницкий и Дмитрук.

Это не первый конфликт депутатов с мошенническими колл-центрами. В августе работник такого центра в Одессе напал на нардепа Дмитрука.