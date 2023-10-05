В сети появилось видео, на котором мужчина в крови утверждает, что его избили народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук.

По его словам, он "просто стоял на улице", к нему подошли два нардепа, начали снимать на камеру, обвинять, что он "где-то работает", что он "мошенник", оскорблять, требовать деньги, а потом и бить.

"Куницкий меня повалил, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу", - утверждает парень.

Судя по видео, на место происшествия приехала полиция, которую вызвал охранник соседнего здания, увидевший драку.

С полицией общаются и оба нардепа, которые, судя по всему, пишут заявление со своей версией событий.

Комментариев Куницкого и Дмитрука пока нет.

Ранее мы писали, что в городе Чортков Тернопольской области судья напал на чужую собаку, а затем избил ее хозяйку. Конфликт произошел возле дома пострадавшей. В связи с нанесением умышленных побоев открыто уголовное дело. Судье грозят исправительные работы на срок до одного года.

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