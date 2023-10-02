В Виннице полицейских подозревают в избиении 23-летнего задержанного, когда он находился в участке.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"30 сентября, в полицию обратилась мать избитого. Она заявила, что ночью с 28 по 29 сентября ее сына избили несколько сотрудников полиции прямо в отделении полиции. Была проведена экспертиза, которая установила телесные повреждения в виде тупых травм в области живота", - говорит источник.

Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное дело, а подследственность будет передана ГБР.

"Правоохранителям грозит до трех лет ограничения свободы с запретом занимать соответствующие должности",- добавил собеседник.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейский ударом по лицу уложил мужчину посреди улицы после словесного конфликта на улице.

Позже в заявлении Патрульной полиции Одесской области сообщили, что этого полицейского отстранили от работы.

Также мы сообщали, что под Днепром двое полицейских остановили машину на дороге и жестоко избили водителя. Остановив автомобиль, они заявили о якобы нарушении правил дорожного движения. Оборотни в погонах избили водителя так, что сломали ему два ребра. После содеянного у потерпевшего забрали мобильный телефон.