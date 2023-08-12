Полиция прокомментировала инцидент в Одессе, где полицейский ударом по лицу уложил мужчину посреди улицы.

В заявлении Патрульной полиции Одесской области сообщили, что этого полицейского отстранили от работы.

По данным следствия, в ходе конфликта речь велась о протоколе по нарушению правил дорожного движения. В момент инцидента полиция и нарушитель направлялись в укрытие из-за объявленной воздушной тревоги.

В сообщении также указано, что мужчина нецензурно ругался и вёл себя вызывающе, чем "провоцировал полицейских".

Также ведомство сообщает, что после применения силы правоохранители вызвали потерпевшему скорую, но от медицинской помощи он отказался.

Напомним, в Одессе полицейский нокаутировал мужчину после словесной перепалки.

Ранее источник Страны сообщил, что под Днепром двое полицейских остановили машину на дороге и жестоко избили водителя. Остановив автомобиль, они заявили о якобы нарушении правил дорожного движения. Оборотни в погонах избили водителя так, что сломали ему два ребра. После содеянного у потерпевшего забрали мобильный телефон.