В Одессе полицейский отправил задержанного мужчину в нокаут после словесного конфликта на улице.

Видео инцидента публикуют местные Телеграм-каналы.

На записи мужчина и женщина, которая ведёт съёмку, требуют у сотрудников полиции дать им возможность внести пояснения в составленный протокол, заявляя, что это их право, но правоохранители им отказывают: "Ничего мы вам не дадим, до свидания".

Во время продолжительной словесной перепалки в ходе перемещения в окружении полицейских, мужчина заявил, что ему наступили на ногу. Женщина, ведущая съёмку, спрашивала правоохранителей: "Зачем вы толкаетесь?"

После того как мужчина задал патрульному вопрос "ты что, дебил?", полицейский, который шёл с другой стороны, развернулся и ударил его кулаком по лицу, отчего мужчина упал на землю.

После этого пострадавший не смог подняться, а его спутница, которая снимала видео, разразившись обвинениями и угрозами в адрес полицейских, начала вызывать скорую помощь.

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