Вчера в Одессе напали на народного депутата Артема Дмитрука.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Нападение произошло около 14:00. Дмитрук приехал в один из бизнес-центров, чтобы проверить информацию о работе мошеннического колл-центра. В холле офисного помещения на Дмитрука напал один из сотрудников колл-центра, который нанес удары Дмитруку в область левого плеча и ребёр", - рассказывает источник.

Он также добавил, что Дмитрук сам вызвал полицейских, чтобы зафиксировать факт нападения, но от госпитализации отказался.

"На данный момент проводится досудебное расследование. Мужчина, который напал на Дмитрука, не задерживался. Его действия квалифицируют по статье 346, которая предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщает источник.

Ранее мы писали, что между работникам колл-центра в Днепре произошла массовая драка со стрельбой.

После разбирательства в суд передали дело сумского депутата, который создал мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре.

Перед этим мы сообщали, как мошенники из колл-центров массово грабят переселенцев и кто делает им прикрытие.