Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в посёлке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", - говорит источник.

Он также добавил, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.

Напомним, в начале октября в Верховной Раде произошел конфликт между нардепами Алексеем Гончаренко, Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.

А в январе этого года Николая Тищенко, оскандалившегося после поездки в Таиланд, исключили из фракции "Слуга народа".

Ранее мы сообщали, что в Раде депутаты чуть не подрались после спора, кто из них больше раскалывает Украину. Эмоциональная перепалка произошла между народными депутатами Игорем Гузем ("За будущее") и Артемом Дмитруком ("Слуга народа").