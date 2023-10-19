В Верховной Раде произошла эмоциональная перепалка между народными депутатами Игорем Гузем ("За будущее") и Артемом Дмитруком ("Слуга народа").

Инцидент попал на видео.

У парламентариев вспыхнул спор о том, кто больше "раскалывает Украину". При этом реплики дискутирующих звучали на русском языке и суржике, раздавались и маты.

"Ты раскалываешь Украину!", "Я раскалываю? Я ее скалываю 30 лет!" - на повышенных тонах заявляли оппоненты.

Чтобы дело не дошло до рукопашной, между ними встали другие дпеутаты. Сторонники Дмитрука назвали Гузя "чертом е@аным".

Ранее мы не раз рассказывали о конфликтах и драках в Раде. Так, на днях произошел конфликт между нардепами Алексеем Гончаренко, Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким. По словам Гончаренко, на него набросились депутаты за то, что он снимал заседание.

А три года назад народные депутаты подрались в Верховной Раде в ходе обсуждения законопроекта о снятии моратория на продажу земли. Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали трибуну парламента. После этого началась потасовка. В основном толкались представители "Батькивщины" и "Слуги народа".