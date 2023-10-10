"Я думала, уже схожу с ума". Жена нардепа Тищенко испугалась землетрясения в Ужгороде
Жена народного депутата Николая Тищенко Алла Барановская прокомментировала подземные толчки магнитудой 4,5, которые вчера почувствовали в нескольких западных регионах Украины.
"С первым землетрясением нас. Клянусь, я думала, я уже схожу с ума окончательно, и это новый вид панической атаки", - заявила светская львица и собственница салонов красоты.
Она призналась, что по совету доктора отписалась от всех новостей и не знала о происходящем. Во время землетрясения Барановская находилась дома, работала и изрядно испугалась.
С началом войны жена Тищенко вместе с сыном Давидом переехала на Западную Украину и перевела свой бизнес.
Мальчик уже пошел в школу в Ужгороде и играет в футбол в местной команде. А супруга политика открыла очередную бьюти-студию Clips.
Вчера мы писали, что в Ужгороде произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Толчки ощутили жители и в других областях Украины, а также за границей.
До войны мы рассказывали, что у жены нардепа Тищенко сумок и часов на 3 000 000 гривен. Тогда она владела двумя салонами красоты и участвовала в семейном ресторанном бизнесе.