Жена народного депутата Николая Тищенко Алла Барановская прокомментировала подземные толчки магнитудой 4,5, которые вчера почувствовали в нескольких западных регионах Украины.

"С первым землетрясением нас. Клянусь, я думала, я уже схожу с ума окончательно, и это новый вид панической атаки", - заявила светская львица и собственница салонов красоты.

Она призналась, что по совету доктора отписалась от всех новостей и не знала о происходящем. Во время землетрясения Барановская находилась дома, работала и изрядно испугалась.

С началом войны жена Тищенко вместе с сыном Давидом переехала на Западную Украину и перевела свой бизнес.

Мальчик уже пошел в школу в Ужгороде и играет в футбол в местной команде. А супруга политика открыла очередную бьюти-студию Clips.

Вчера мы писали, что в Ужгороде произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Толчки ощутили жители и в других областях Украины, а также за границей.

До войны мы рассказывали, что у жены нардепа Тищенко сумок и часов на 3 000 000 гривен. Тогда она владела двумя салонами красоты и участвовала в семейном ресторанном бизнесе.