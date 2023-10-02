В Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр находился в 44 км к юго-востоку от города Каракендж, где проживают 2,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Указано, что при землетрясении такой мощности могут рушиться плохо построенные здания.

Указано, что при землетрясении такой мощности могут рушиться плохо построенные здания. По данным властей Таджикистана, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 8 сентября произошло мощное землетрясение поздно вечером в Марокко, погибли 2500 погибших и более 2000 раненых, разрушено много зданий. Землетрясение произошло в 70 километрах к юго-западу от столицы Марракеша и затронуло несколько городов и деревень. Магнитуда, по разным оценкам, от 6,8 до 7,2 баллов.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате повреждения обрушились 126 зданий, также 21 человек получил ранения. Землетрясение ощущалось в Пекине, Тяньцзине и многих других городах.