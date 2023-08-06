В китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.



Сообщается, что землетрясение глубиной 10 км произошло сегодня в 02:33 ночи в уезде Пинъюань города Тайчжоу. В результате повреждения обрушились 126 зданий, также 21 человек получил ранения.

Землетрясение ощущалось в Пекине, Тяньцзине и многих других городах. Некоторые пользователи сети сказали, что проснулись от толчков.

Всего было 52 подземных толчка. Из-за повреждения некоторых сетей газопроводов уезд приостановил поставки природного газа.

Ранее мы писали, как в июне на территории Франции произошло землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,8 балла. В результате землетрясений сотни зданий были повреждены, их сочли непригодными для проживания. Землетрясения магнитудой более 5 баллов - редкое явление для Франции, последнее подобное землетрясение произошло в ноябре 2019 года.

Помимо этого, недавно сейсмологи предупредили жителей Турции о возможном разрушительном землетрясении в Турции с риском цунами. Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в результате затопленными окажутся несколько районов.