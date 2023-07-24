В Полтавской области вчера вечером произошло небольшое землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. О вибрации сообщали и жители Киева.

Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.

Эпицентр находился на глубине 7 км на территории бывшего Решетиловского района. Он был зарегистрирован в 21:43, сообщается в центре.

На форумах пишут, что ночью в 3:30 проснулись от вибрации в Киеве и центральной Украине.

Эксперты говорят, что толчки такой магнитудой 2,6 не ощущаются, а только регистрируются.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении центра спецконтроля.

Напомним, в мае в Решетиловском районе уже было землетрясение. Были зафиксированы толчки магнитудой три балла.

Ранее было зафиксировано землетрясение в Мукачевском районе Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км.

Сейсмологи сообщают, что по классификации данные землетрясения относится к едва ощутимым.