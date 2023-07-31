В Закарпатской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,1.

Подземные толчки зафиксировал сегодня, 31 июля, в 14:25:53 Главный центр специального контроля, о чем проинформировал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в шести километрах к западу от города Свалява Закарпатской области, на глубине 6 км.

По классификации такое землетрясение относится к едва ощутимым.

"Данное землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

По информации Главного центра специального контроля, последнее землетрясение в Закарпатской области было зарегистрировано 14 апреля 2023 года с магнитудой 3,4.

Напомним, на днях в Полтавской области произошло небольшое землетрясение магнитудой 2,6. О вибрации сообщали и жители Киева.

Эпицентр находился на глубине 7 км на территории бывшего Решетиловского района. Эксперты говорят, что толчки такой магнитуды не ощущаются, а только регистрируются.

А весной было зафиксировано землетрясение в Мукачевском районе Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км.