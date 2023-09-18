В турецкой провинции Малатья взрывами снесли девять 15-этажных домов, которые стали непригодными к проживанию после февральского землетрясения.

Об это сообщает агентство Anadolu и публикует видео.

В общей сложности в этом регионе из-за землетрясений серьёзно пострадали 36 тысяч домов. 6 тысяч из ниж уже снесли.

27 феврале 2023 года в турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. В результате которого зафиксировано обрушение 25 домов.

Также провинция Малатья стала одной из десяти, пострадавших от двух разрушительных землетрясений 6 февраля. Тогда погибли более 45 тыс. человек.

Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля со взрывом 500 атомных бомб.

Ранее мы писали, что в ООН заявили, что убытки от землетрясений в Турции превысят 100 миллиардов долларов.

Кроме того, в результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии. По оценкам ученых, общая величина разлома составила порядка 190 км в длину и 25 км в ширину.