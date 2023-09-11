В Марокко уже порядка 2500 погибших и более 2000 раненных в результате мощного землетрясения, которое сотрясло африканскую страну.

Об этом сообщают местные СМИ.

Разбор завалов продолжается.

Также в сети обсуждается видео, на котором видна синяя вспышка в небе за несколько мгновений до землетрясения. Сообщается, что такое же явление ранее заметили и перед землетрясением в Турции.

Ученые предполагают, что так может выглядеть высвобождение энергии из-за движения литосферных плит.

Ранее сообщалось, что в Марокко мощное землетрясение произошло поздно вечером 8 сентября.

Также мы писали о том, что сейсмологи предупреждали Турцию о еще одном землетрясении и цунами.

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