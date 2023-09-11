В Марокко известно уже о 2500 погибших в результате землетрясения
В Марокко уже порядка 2500 погибших и более 2000 раненных в результате мощного землетрясения, которое сотрясло африканскую страну.
Об этом сообщают местные СМИ.
Разбор завалов продолжается.
Также в сети обсуждается видео, на котором видна синяя вспышка в небе за несколько мгновений до землетрясения. Сообщается, что такое же явление ранее заметили и перед землетрясением в Турции.
Ученые предполагают, что так может выглядеть высвобождение энергии из-за движения литосферных плит.
Ранее сообщалось, что в Марокко мощное землетрясение произошло поздно вечером 8 сентября.
Также мы писали о том, что сейсмологи предупреждали Турцию о еще одном землетрясении и цунами.
Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.