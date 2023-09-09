Мощное землетрясение произошло поздно вечером в Марокко, погибли по меньшей мере 300 человек и было разрушено несколько зданий.

Число погибших является предварительным и, как ожидается, будет расти.

Землетрясение произошло в 70 километрах к юго-западу от столицы Марракеша и затронуло несколько городов и деревень. Магнитуда, по разным оценкам, от 6,8 до 7,2 баллов.

Как начиналось землетрясение — смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что на востоке Китая произошло сильное землетрясение. Обрушились 126 зданий. В китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера.

Возле Свалявы на Закарпатье произошло землетрясение. В Закарпатской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,1.