В Ужгороде произошло землетрясение магнитудой 4,5. Толчки ощутили жители и в других областях Украины, а также за границей.

О землетрясении пишут жители Ужгорода в соцсетях.

"Почувствовали подземные толчки, качались диван и люстра. В группах пишут, что землетрясение по всему Закарпатью мощностью 4,5 баллов", - отмечают интернет-пользователи.

О толчках также писали жители Львовской и Тернопольской областей. Так, землетрясение ощутили в некоторых районах Львова, о чем написал в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый.

"Львовяне сообщают о незначительных толчках около 21:35, похожих на землетрясение. Уточняем информацию", – сообщил Садовый.

Эпицентр землетрясения находился в Словакии. Его также ощутили в Польше и Венгрии.

Ранее мы писали, что вчера в Афганистане произошло мощное землетрясение. В результате более двух тысяч жителей страны погибли. Магнитуда землетрясения составила 6,3 балла, а его эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат.

А в начале октября в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера.