В Афганистане произошло мощное землетрясение. В результате более двух тысяч жителей погибли.

Об этом сообщает AP.

"2053 человека погибли, 9240 ранены и 1329 домов повреждены или разрушены",

– сообщила спикер Министерства стихийных бедствий Мулла Джанан Сайек.

Магнитуда землетрясения составила 6,3 балла, а его эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат - на западе Афганистана в недалеко от границы с Ираном.

Сообщается, что произошло не менее трех мощных подземных толчков.

Ранее мы писали о том, что в начале октября в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2.

А также, что в сентябре мощное землетрясение потрясло Марокко в Африке. Было известно о 2500 погибших в результате этого землетрясения.

Напомним, что в ООН заявили, что в Афганистане в помощи нуждаются 15 миллионов, а денег хватает только на три миллиона.

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