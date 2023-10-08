В Афганистане землетрясение унесло жизни более двух тысяч жителей
В Афганистане произошло мощное землетрясение. В результате более двух тысяч жителей погибли.
Об этом сообщает AP.
"2053 человека погибли, 9240 ранены и 1329 домов повреждены или разрушены",
– сообщила спикер Министерства стихийных бедствий Мулла Джанан Сайек.
Магнитуда землетрясения составила 6,3 балла, а его эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от города Герат - на западе Афганистана в недалеко от границы с Ираном.
Сообщается, что произошло не менее трех мощных подземных толчков.
Ранее мы писали о том, что в начале октября в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,2.
А также, что в сентябре мощное землетрясение потрясло Марокко в Африке. Было известно о 2500 погибших в результате этого землетрясения.
Напомним, что в ООН заявили, что в Афганистане в помощи нуждаются 15 миллионов, а денег хватает только на три миллиона.
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