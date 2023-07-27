Власти "Талибана" призвали запретить галстуки, потому что они символизируют христианство.

К таким выводам пришел глава Управления по приглашению и руководству (орган, который определяет религиозную политику правительства) Мохаммад Хашим Шахид Врор.

По его словам, история галстуков в Исламе совершенно очевидна. Узел, которым завязывается аксессуар, - это крест. А шариат предписывает, что крест должен быть уничтожен: "Крест - это символ еретиков, символ мучений Христа. Они говорят, что на нем был повешен Иисус".

С момента прихода к власти "Талибан" не навязывал мужчинам никаких правил в одежде. Почти все официальные лица талибов одеты одинаково: шальвар-камиз, жилет и тюрбан.

Исключения составляют врачи или ведущие новостей, которые все еще носят воротничок и галстук.

Ранее сформированное "Талибаном" правительство Афганистана потребовало в десятидневный срок закрыть женские салоны красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах. Салоны красоты и спортзалы для женщин в Афганистане под запретом еще с прошлого года, но некоторые работали подпольно.

В декабре сообщалось, что "Талибан" запретил женщинам учиться в университетах.