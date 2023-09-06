Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН испытывает катастрофическую нехватку финансирования. Это приведет к сокращению оказания помощи миллионам жителей Афганистана.

Такое заявление опубликовано на сайте Организации Объединенных Наций.

"В сентябре этого года Всемирная продовольственная программа (ВПП) будет вынуждена лишить продовольственной помощи еще два миллиона голодающих в Афганистане. В дальнейшем, из-за огромного дефицита финансирования, ВПП сможет оказывать экстренную помощь только трем миллионам афганцев в месяц, в то время как общее число нуждающихся в этой стране приближается к пятнадцати миллионам", - сказано в тексте.

Как отметили в ООН, сокращение финансирования означает, что 1,4 миллиона беременных женщин, молодых матерей и их детей больше не получат специализированного питания, предназначенного для предотвращения недоедания. В ближайшие месяцы ВПП ожидает резкого увеличения числа обращений в центры питания, поскольку выживать в таких условиях детям становится все тяжелее.

"В условиях и без того высокого уровня голода и недоедания мы вынуждены выбирать между поддержкой недоедающих и голодающих, в результате чего миллионы семей вынуждены искать пропитание самостоятельно. С теми небольшими ресурсами, которые у нас остались, мы не в состоянии помогать всем людям, находящимся на грани полной нищеты", - заявил представитель ВПП ООН в Афганистане Сяо-Вей Ли.

В связи с резким ростом потребностей во всем мире ВПП ООН призвала правительства стран-доноров уделять приоритетное внимание финансированию гуманитарных операций.

Весной в ООН уже говорили, что выделено лишь 5% суммы, необходимой для оказания помощи Афганистану.

Заявление было сделано в преддверии 78-й сессии Генассамблеи ООН. Ее должен посетить Владимир Зеленский.

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