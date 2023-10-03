В Украине планируют глобально пересмотреть категории социальных выплат, лишив некоторых граждан права на их получение.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не хочу сказать, что выплаты у всех заберут, или что всех лишат, и у нас не будет социальных выплат. Это невозможно, это глупо и нерационально. Но каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилась, то, очевидно, она должна быть переформатирована во что-то другое, в какую-то поддержку, которая будет человеку действительно нужна и действенна", - сказала она.

По ее словам, в будущем планируется оставить несколько "понятных и достаточных", но временных категорий соцвыплат: для бедных, вынужденно безработных, потерявших жилье и тп.

"Мы должны сразу людей не обманывать, а четко говорить, что в твоем случае есть год, чтобы стать на ноги", - отмечает Жолнович.

Ранее мы писали, что в правительстве Украины собираются провести ревизию выплат гражданам, проживающим на оккупированных территориях.

Также мы рассказывали, как в Украине будут проверять получателей соцпомощи.