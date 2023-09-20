Переселенцев, которые купили автомобили или большую сумму валюты, начали лишать соцвыплат.

Об этом сообщила первый замминистра соцполитики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"318 ВПЛ, получавших выплаты от государства, купили дорогие автомобили, либо совсем новые либо с датой выпуска менее пяти лет назад. Также 254 внутренне перемещенных лиц купили валюту на сумму свыше 100 тысяч гривен. Часть внутриперемещенных лиц приобрели земельные участки или новые дома", — объяснила Марчак.

Ранее мы сообщали о том, как в Украине будут проверять ВПЛ и почему им стали задерживать выплаты.

Как заявил тогда заместитель министра социальной политики Владимир Музыченко в эфире телемарафона, поступает много сигналов, в том числе от правоохранителей, о мошеннических схемах. Якобы некоторые граждане, получив статус ВПЛ, затем уезжают домой, при этом продолжают получать выплаты от государства. А некоторые даже никуда не переселялись — просто зарегистрировались через "Дию" как внутренне перемещенные лица, чтобы получать помощь.

Перед этим Владимир Зеленский подписал законы о реструктуризации потребительских кредитов для ВПЛ во время войны.