В Министерстве обороны Украины провели аудит в десятках воинских частей и обнаружили злоупотребления по поводу выплат "боевых" на 123 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Известно, что военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что под Черновцами начальник части отправлял военных ремонтировать свой дом и насчитывал им боевые выплаты.

Также мы рассказывали, что в Днепре подозревают военного в вымогательстве у подчиненных сотни тысяч за начисление боевых выплат.

А руководство учебного центра Нацгвардии ежемесячно начисляло себе по 100 тысяч "боевых" премий, не бывая в боях. С сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно премировали себя на общую сумму почти в миллион бюджетных гривен.