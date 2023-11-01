Министерство обороны Украины подготовило проект реформы территориальных центров комплектования (бывших военкоматов).

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на концепцию реформы ТЦК, что оказалась в распоряжении издания.

В концепции перечисляются нынешние проблемы с предварительным отбором призывников — ручная обработка данных и формальные критерии при мобилизации.

Авторы предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга. Последнее подразумевает веб-портал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.

Также концепция предусматривает изменения в:

способе учёта военнообязанных,

предварительном отборе военных,

оповещении,

призыве, мобилизации

ещё четырёх составляющих.

Ранее глава Минцифры анонсировал введение "смарт-мобилизации", при которой призывники смогут сами выбирать себе воинские специальности в рекрутинговых центрах.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", - рассказал Федоров.

Мы также сообщали, что Фёдоров заявил, что рассылки электронных повесток через "Дию" не будет.