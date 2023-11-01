Минобороны Украины готовит реформу территориальных центров комплектования
Министерство обороны Украины подготовило проект реформы территориальных центров комплектования (бывших военкоматов).
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на концепцию реформы ТЦК, что оказалась в распоряжении издания.
В концепции перечисляются нынешние проблемы с предварительным отбором призывников — ручная обработка данных и формальные критерии при мобилизации.
Авторы предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга. Последнее подразумевает веб-портал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.
Также концепция предусматривает изменения в:
- способе учёта военнообязанных,
- предварительном отборе военных,
- оповещении,
- призыве, мобилизации
- ещё четырёх составляющих.
Ранее глава Минцифры анонсировал введение "смарт-мобилизации", при которой призывники смогут сами выбирать себе воинские специальности в рекрутинговых центрах.
"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", - рассказал Федоров.
Мы также сообщали, что Фёдоров заявил, что рассылки электронных повесток через "Дию" не будет.