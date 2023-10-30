Капитан украинского сухогруза отказался вести судно на родину, опасаясь мобилизации.

Об этом пишет болгарское издание "Флагман".

Сообщается, что Анатолий Богатырев - капитан небольшого украинского сухогруза "Измаил", который сейчас стоит в болгарском порту Бургас, отказался вести судно в Украину опасаясь мобилизации и отправки на фронт.

"Судно разгружалось в Бургасе, а затем должно было идти в один из турецких портов на ремонт, однако внезапно поступило указание следовать в украинский порт", - пишет издание.

Капитан Богатырев решил не подчиняться требованию судовладельца. Почти весь экипаж не согласился с ним, сошел на берег и 24 октября отправился в Украину. Лишь один моряк остался вместе с капитаном на борту.

По словам капитана Богатырева, он отказался подчиниться приказу, так как думает, что это была уловка, чтобы его вместе с экипажем мобилизовали в Силы обороны. Также он опасается плавать в украинских территориальных водах из-за угрозы обстрела со стороны россиян.

Капитан ответил начальству, что готов взять курс куда угодно, кроме Украины. Пока что уже более недели судно стоит в порту Бургаса, его переместили на дальний причал, чтобы "Измаил" не мешал перевалке грузов на другие суда.

Судно "Измаил" принадлежит госпредприятию ЧАО "Украинское дунайское пароходство" (УДП), поэтому за стоянку в Бургасе будет платить Украина. На сегодняшний день долг превысил 15 тысяч евро и с каждым днем он растет.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу - за регулярные пожертвования на вооружённые силы страны.

Известно, что в Раде считают, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины Украины.