В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Суть ее будет в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию, на которой он готов служить.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "РБК-Украина".

Через "месяц-два" планируют запустить пилотный проект по первой специальности - оператор дронов.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", - рассказал Федоров.

Судя по его словам, человек должен будет самостоятельно, без получения повестки, оставить заявку на определенную специальность, пройти рекрутеров, тесты и обучение, и тогда он точно сможет попасть в роту дронов на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

При том процедура будет проходить вне военкоматов, через этих рекрутеров.

По словам Федорова, после запуска проекта можно будет увидеть, сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить и насколько будут мотивированы.

"Есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное, и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю", - сказал Федоров.

Напомним, весной в Минцифры сообщили, что в Украине подготовили уже десять тысяч операторов беспилотников для "Армии дронов".

Также мы рассказывали, что в проекте бюджета Украины на 2024 год заложили почти 48 миллиардов на беспилотники.