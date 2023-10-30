Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что рассылки электронных повесток через "Дию" не будет.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

"Не будет повесток в "Дие". Мне кажется, что пока я работаю министром, все, о чем мы говорим – мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дие", - заявил он.

Напомним, в Украине уже запущен единый электронный реестр военнообязанных и наполнен информацией более чем на 90%. Реестр назвали "Оберег".

Законопроект о создании электронного реестра военнообязанных был внесен в Верховную Раду еще в сентябре.

Также Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Суть ее будет в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию, на которой он готов служить. Через "месяц-два" планируют запустить пилотный проект по первой специальности - оператор дронов.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.