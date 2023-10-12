На предприятиях Украины будут раздавать повестки.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

"Руководители предприятий, учреждений ведут учёт военнообязанных и ТЦК доводит им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчинённым. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию. Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы", — пояснил он.

Ранее в Полтавском ТЦК сказали, что военкомы не могут силой вручать повестки, задерживать людей и останавливать машины.

"Нельзя применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после её вручения" — пояснил Истомин.

Также было сказано, что военкомы не имеют права забирать у человека документы, телефон, заходить к нему на частную территорию без полиции и оснований, а также останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения.

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